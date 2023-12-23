ترودو: رئاسة ترامب يمكن أن تبطئ التقدم العالمي بشأن تغير المناخ

أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، يوم الجمعة، عن قلقه إزاء احتمالية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض مرة أخرى، مشيرا إلى رئاسة ترامب يمكن أن "تبطئ التقدم العالمي" بشأن تغير المناخ.



وردا على سؤال خلال لقاء مع شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، حول احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قال رئيس الوزراء الكندي إن الحكومة الليبرالية كانت قادرة على حل بعض "المشكلات الصعبة للغاية" عندما كان ترامب رئيسا في الفترة من 2016 إلى 2020، بما في ذلك تهديده بـ "تمزيق" اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية و"الرغبة في التراجع فيما يتعلق بالمناخ".



وأضاف "نعم، هناك قلق - خاصة فيما يتعلق بالبيئة، في وقت حيث من المهم جدًا المضي قدمًا في حماية وبناء اقتصاد المستقبل حيث يستمر عمال الطاقة وعمال المناجم وعمال الغابات في جميع أنحاء البلد"، و"يجب أن نكون ناجحين ونحن نتحرك نحو خفض الانبعاثات".



وتابع ترودو أن رئاسة ترامب التي تعود إلى مكافحة تغير المناخ من شأنها أن تبطئ تقدم العالم بطرق تثير القلق.