فلسطين.. طيران الاحتلال يشن غارات على خان يونس ودير البلح في قطاع غزة

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن غارات جديدة قام بها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال قام بشن غارات مكثفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن استشهاد ما لا يقل عن 18 مواطنًا فلسطينيًا في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 18 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير من منزل يعود لعائلة عرفة في حي الأمل بمدينة خان يونس، حيث أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.