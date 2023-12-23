فلسطين.. قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة أريحا بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن استشهاد ما لا يقل عن 18 مواطنًا فلسطينيًا أمس الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 18 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير من منزل يعود لعائلة عرفة في حي الأمل بمدينة خان يونس، حيث أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.