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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

على خطى الاتحاد الأوروبي.. سويسرا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أن سويسرا لحقت بالاتحاد الأوروبي، وفرضت قيودا كجزء من حزمة العقوبات 12 ضد 61 فردا و86 شركة ومؤسسة، ولكن دون تطبيق التدابير الأخرى التي تشملها الحزمة 12 من العقوبات.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس الاتحادي السويسري (الحكومة): "قرر الاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر 2023، فرض قيود جديدة ضد روسيا كجزء من الحزمة 12 من العقوبات. وفي 21 ديسمبر قررت وزارة الاقتصاد السويسرية في إطار اختصاصها، توسيع نظام العقوبات السويسري ليشمل 61 أفرادًا و86 شركة ومنظمة أخرى.

ويضيف البيان "إن الأفراد المشمولين بالعقوبات الجديدة هم، في المقام الأول، عسكريون في القوات المسلحة البيلاروسية، ومدراء مؤسسات للتصنيع العسكري، وأعضاء في لجنة الانتخابات المركزية الروسية. أما الشركات والمنظمات المشمولة، فهي في المقام الأول شركات للتصنيع العسكري روسية".

ويؤكد المجلس الاتحادي أن برن ستقرر قريبا الانضمام إلى تدابير تقييدية أخرى من الحزمة 12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وخاصة في ما يتعلق باستيراد الألماس. 

سويسرا روسيا فرض عقوبات ضد روسيا