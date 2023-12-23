الكاميرات فضحته.. حبس عامل لسرقته خزينة كافيه بالشيخ زايد

كشفت جهات التحقيق بالجيزة، عن ملابسات سرقة خزينة مقهى سياحي "كافيه" بواسطة أحد عمال المقهى بمنطقة الشيخ زايد، بعد مواجهة المتهم بما دلت عليه شرائط كاميرات المراقبة وإقراره بالواقعة، كما أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.



الكاميرات فضحته

وأكدت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة إلى تورط العامل وأمكن ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن باقي المبلغ المستولى عليه.



تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من مالك كافيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من الخزينة متهمًا أحد العاملين بالوقوف وراء الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.