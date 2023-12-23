التصريح بدفن جثتي شابين دهسهما قطار بالحوامدية

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شابين لقيا مصرعهما، إثر اصطدامهما بقطار بمنطقة الحوامدية، عقب ورود تقرير من مفتش الصحة بفحص جثمان الشابين بسبب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وسؤال قائد القطار بملابسات الواقعة.



صدمهما قطار

بين من خلال التحريات أن السبب في وفاة الشابين هو "الدهس" نتيجة الاصطدام بالقطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، بعيدا عن المحطة، ويرجح ألا تكون هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث على شريط السكة الحديد بمنطقة الحوامدية ووجود متوفين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين وفاة شابين صدمهما قطار وتم نقل الجثامين لثلاجة أحد المستشفيات وتحرر المحضر اللازم.