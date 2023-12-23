أوبرا القاهرة تتغنى بأغاني الكريسماس على مسرح سيد درويش.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية، حفلاً فنيًا بمناسبة الاحتفال بالكريسماس والعام الجديد، أحيته فرقة أوبرا القاهرة، وذلك مساء أمس الجمعة، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، ومن إخراج دينا أحمد.

تضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر الأغاني والثنائيات العالمية التى تحتفي بالكريسماس والعام الجديد منها: « يا ليلة مقدسة، ويا عذراء يا نبع الحب، والقديسة مريم، وعيد ميلاد مجيد هل تسمع ما أسمع، وليلة هادئة، ودعها تمطر ثلجا، وإنه أروع وقت في السنة، وسانتا كلوز قادم إلى المدينة، وأيڤ ماريا، وسأكون في المنزل من أجل الكريسماس، وأغنية الكريسماس، ورنين الأجراس، ورجل الثلج، ونتمنى لك كريسماس سعيد، وفلتسقط الثلوج، وفلتدق الأجراس بقوة تبدو وكأنها أيام عيد الميلاد أجمل أيام السنة نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد».

غناء المطربين: چيهان فايد، ومصطفى محمد، وعماد عادل، وعزت غانم، وإبراهيم ناجي، وسلمى الجبالي، وتامر توفيق، وأسامة علي، وبرهان الدين فاروق، ومينا مجدى، ونورا الألفي، وتصميم الديكور والجرافيكس للمهندس محمد عبد الرازق.