ميلان يتعثر أمام متذيل ترتيب الدوري الإيطالي

تعثر فريق ميلان، مساء الجمعة، بالتعادل مع مضيفه ساليرنيتانا بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أريتشي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ونجا الروسونيري من السقوط في فخ الهزيمة في اللحظات الأخيرة من اللقاء، بعدما تأخر بهدفين مقابل هدف، قبل أن يدرك أحد لاعبيه التعادل في الوقت بدل من الضائع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح فيكتور توموري التهديف في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل فيدريكو فازيو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 من صناعة كاندريفا.

وفي الشوط الثاني، تقدم كاندريفا لفريق ساليرنيتانا في الدقيقة 63، قبل أن ينقذ لوكا يوفيتش، ميلان من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 90+1 من صناعة أوليفييه جيرو.

وشهد اللقاء حالة طرد، حينما أشهر الحكم دانييلي دوفيري البطاقة الحمراء في وجه فيتشينزو فيوريلو في الدقيقة 90+4 من على مقاعد بدلاء ساليرنيتانا.

وبذلك، سقط ميلان في فخ التعادل مع متذيل ترتيب الدوري الإيطالي بنتيجة 2-2، ليبتعد رويدًا رويدًا من المنافسة على لقب «السيري آ».

وبتلك النتيجة، ظل ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بينما بقى ساليرنيتانا في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 9 نقاط فقط.