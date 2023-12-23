فرسان الشرق للتراث تروي قصة ملكة الشرق "زنوبيا" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

عندما تبدأ المرأة بالنظر إلى المرآة وتسأل أسئلة كانت في طي النسيان، فالمرأة والمرآة وجهان للموت والحياة، فلا توجد امرأة تتحمل مشهدًا يهشم أحلامها، هل أكلت؟ هل شربت؟ هل نمت؟ هل أرضعت؟ هل ضحكت؟ هل بكيت؟ بصوت منخفض.. هل أشبعت رغباتك؟ هل وهل وهل.. هل نظرت إلى المرآة اليوم؟

كل هذه الأسئلة يجيب عنها العرض المسرحي الاستعراضي الراقص "زنوبيا" ملكة الشرق، لفرقة فرسان الشرق للتراث، التابعة لدار الأوبرا المصرية، والذي يقدم لأول مرة على خشبة مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 28 ديسمبر الجاري، ولمدة ليلة عرض واحدة فقط.

سبق وأن قدم العمل ليلتين عرض في افتتاحه على مسرح الجمهورية في أكتوبر الماضي، وقد حقق نجاحا مبهرا، ليعود مجددا لمدة يوم واحد لجمهور الإسكندرية العريق.

وقالت مخرجة العرض كريمة بدير، إن المسرحية شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا في افتتاحها على مسرح الجمهورية في أكتوبر الماضي، ولاقت استحسان الجمهور، الذي أصبح على قدر من الوعي بعروض فرقة فرسان الشرق للتراث برؤيتها المعاصرة.

المخرجة كريمة بدير

وتابعت: أن العرض تبدأ أحداثه بفتاة تحاول الانتحار بعد أن يئست من الحياة، لكن تشاء الأقدار أن يكون بجوارها روحان هائمان في الوجود أحدهما تشجعها على الحياة والأخرى تشجعها على الموت لكن الروح المشجعة على الحياة تصر على استمرار الحياة مهما كانت الأسباب وتقدم نموذجا للإصرار على الحياة والخلود رغم فناء الجسد من خلال قصة حياة زنوبيا إيمانا بأن الأرواح والأفكار لا تفنى ويمكنها العبور مهما كانت العوائق.

ومن ثم فالعرض يقدم نموذجا للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة "زنوبيا" ملكة تدمر، والتي فضلا عن جمالها وحدة ذكائها، اشتهرت بشجاعتها عندما خاضت حروبا عديدة لم يستطع الملوك في حينها القيام بها، حيث بسطت نفوذها على آسيا الوسطى، ووسعت رقعة مملكتها حتى استطاعت أن تضم لها باقي مناطق سوريا، فامتدت من شواطئ البوسفور في تركيا إلى ضفاف نهر النيل بمصر.

إلى أن دفعها طموحها للتفكير في اجتياح الإمبراطورية الرومانية واعتلاء عرش الإمبراطور، وقد أصبحت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق على الإطلاق مما دعا الإمبراطور الروماني للتفاوض معها لتأمين حدود إمبراطوريته ولوقف زحف جيوش تدمر مقابل الاعتراف بامتيازاتها الملكية وعلى مرور الزمن ما زالت زنوبيا باقية بأفكارها وأعمالها، وبالتالي تغير الفتاة التي كانت تحاول الانتحار قرارها وتصر على الاستمرار في الحياة مهما كانت العوائق، فالحياة أجدر بأن نحياها كما نريد.

العرض من بطولة فرقة فرسان الشرق للتراث، ومن بينهم: ياسمين بدوي، ودنيا محمد في دور "زنوبيا"، وفاطمة التبروي في دور "العرافة"، ومي رزيق في دور امرأة العصر، وشريف صبحي في دور "الموت"، وحمادة شوشة في دور "الحياة"، ومحمد هلال، وإبراهيم خالد، ونادر جمال في دور "أورليانوس"، وباسم مجدي، وأحمد عاطف في دور "أذينة".

وهنا مصطفى في دور راقصة البلاط، ونور عمر، وهاني حسن في دور ملك الفرس، وأشرف كوداك "الظلام"، تدريب راقصين ياسمين سمير، مدربة الفرقة رجوى حامد، تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، وتنفيذ ديكور أحمد زايد، وتنفيذ ملابس هالة محمود، إضاءة رضا إبراهيم، موسيقى أحمد الناصر، ومن تأليف محمد زناتي، وإخراج كريمة بدير.

وتعد هذه المسرحية العمل الرابع الذي يجمع بين المخرجة كريمة بدير، والشاعر والكاتب المسرحي محمد زناتي.

وتهدف فرقة فرسان الشرق للتراث، التي أسستها وزارة الثقافة في العام 2009، إلى استلهام التراث المصري على خشبة المسرح في سياق فني درامي راقص وعليه فإن جميع عروض الفرقة تتميز بصبغتها التراثية والتاريخية المصرية الصميمة، كما شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية والإقليمية منذ إنشائها حتى الآن.

في حين قدمت الفرقة منذ إنشائها عروض: "الشارع الأعظم" عام 2009، و"بهية" 2012، و"ناعسة" 2013، و"الزيبق"، و"الوالي" 2014، و"نساء من مصر" 2015، و"فولكلور مصر المحروسة"، و"المولد" 2016، و"علاء الدين"، و"الفولكلور والعصور" 2017، و"الهلالي"، و"وبهية" 2018، و"شجرة الدر"، و"الجبتانا" 2019، و"ريا وسكينة" 2020، و"الطوق والأسورة" 2021، و"إيزيس" 2020 – 2021، و"سيرة عنترة" 2022، و"الجبتانا"، و"حتشبسوت" 2023، وقد لاقت تلك العروض استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.

ونالت الفرقة بفضل أعمالها العديد من الجوائز والتكريمات منها: ذهبية أفضل أداء، وبرونزية أفضل عرض بالمهرجان الدولي للمسرح الحر بسلطنة عمان، وجائزة أفضل عرض ولجنة تحكيم عن عرض "إيزيس" بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.