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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

الاحتلال
الاحتلال
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أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال بالمدينة.

واصلت قوات الاحتلال  الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية؛ حيث داهمت منذ فجر اليوم الجمعة عدة بلدات وأصابت عددًا من المواطنين واعتقلت البعض واستولت على ممتلكاتهم.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، واعتقلت 3 مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها

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