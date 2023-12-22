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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جنايات جنوب القاهرة تقضي ببراءة شاب من تهمة تجارة المخدرات في المقطم

اللواء زكي مختار
اللواء زكي مختار
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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم ببراءة متهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ومقاومة السلطات، بدائرة قسم شرطة المقطم، في القضية رقم (٥٠٣٢) لسنة ٢٠٢٣ جنايات المقطم.

تعود الواقعة إلى إحالة المدعو "م م أ ع" 28 سنة، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابات التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى إثر ذلك، تولي أعضاء ومستشارو مؤسسة المختار للاستشارات القانونية، مجريات القضية، تحت قيادة اللواء زكى مختار مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وبرعاية المستشار علاء السيد، المحامي بالنقص والدستورية العليا، حيث تم تداول الجلسات، إلى أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها السابق بتبرئة المتهم.

اللواء زكي مختار
اللواء زكي مختار
المستشار علاء السيد
المستشار علاء السيد
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