رسميًا.. مانشستر سيتي يتوج ببطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه

سحق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

توج مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على فلومينينسي بنتيجة 4-0.

نجح السيتي في اقتناص لقب مونديال الأندية في نسخة 2023، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

تأهل مان سيتي إلى نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

بينما فريق فلومينينسي، بلغ المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعدما تخطى الأهلي في دور قبل النهائي بثنائية دون رد.

تفوق السماوي على الفريق البرازيلي، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم بطل أوروبا بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني سجل لاعبو مانشستر سيتي هدفين آخرين.

افتتح المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز التهديف مبكرًا في الدقيقة الأولى منذ بداية اللقاء، بعدما تابع كرة زميله ناثان آكي التي اصطدمت بالقائم، ليكسنها شباك الفريق البرازيلي بصدره.

وجاء الهدف الثاني عن طريق نينو مدافع فلومينينسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، بعدما ارتطمت تسديدة فيل فودين لاعب مان سيتي بجسده لتغير مسارها في شباك الحارس فابيو.

وأحرز فودين الهدف الثالث في الدقيقة 72 من صناعة ألفاريز، قبل أن يختتم الأخير الرباعية في الدقيقة 88 من عمر المباراة.