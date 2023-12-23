اليوم.. مدبولي ينيب وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، اليوم السبت، التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 23 - 27/ 12/ 2023م، بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة أكثر من 100 متسابق من أكثر من 60 دولة هذا العام.



وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المشاركين في المسابقة من خارج جمهورية مصر العربية قد بلغ حتى الآن 63 متسابقًا من 54 دولة، 29 دولة إفريقية 20 دولة آسيوية، و5 من أمريكا وأوروبا، فضلًا عن المرشحين المقيدين على منحة الأزهر الشريف، وقد تم استحداث الامتحان التحريري لغير ذوي الهمم، بجانب الاختبار في مقاصد السور ومعاني المفردات.