"سى إن إن": إسرائيل أسقطت قنابل تزن ٩٠٠ كيلوجرام على غزة

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 11:11 م

كشف تحليل أجرته شبكة "سي إن إن" وجمعية الذكاء الاصطناعي أن صور الأقمار الصناعية في الأيام الأولى للحرب تظهر أكثر من ٥٠٠ حفرة يزيد قطرها علي ١٢ مترًا، تطابق تلك التي تخلفها قنابل تزن أكثر من ٩٠٠ كيلوجرام.

وبحسب خبراء أسلحة، فإن مثل هذه القنابل نادرا ما تستخدم من الجيوش الغربية، بسبب تأثيرها على السكان المدنيين.

وقال جون تشابيل، مسئول الشئون القانونية في مركز المدنيين في الصراعات، وهو مجموعة تعمل على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الصراعات الحربية: إن" استخدام القنابل زنة ٩٠٠ كجم في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة يعني أن الأمر سيستغرق عقودًا حتى تتعافى المجتمعات المحلية".

وأضاف مارك جارلاسكو، محلل استخبارات الدفاع الأمريكي السابق والمحقق السابق في جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة: يتعين عليك العودة إلى حرب فيتنام للعثور على كثافة قصف مماثلة حتى خلال حربي العراق، لم تكن الكثافة التدميرية للسكان بهذا الارتفاع على الإطلاق".

وردًا على التقرير، قال المسئولون الإسرائيليون إن ذخائرهم الثقيلة كانت ضرورية للقضاء على حماس، وزعموا أيضًا أن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.