المملكة المتحدة تحظر براءات اختراع الذكاء الاصطناعي

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنه لا يمكن قانونًا تسمية الذكاء الاصطناعي كمخترع لتأمين حقوق براءات الاختراع.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية صدر حكم أعلى محكمة في بريطانيا والتي قضت أن "المخترع يجب أن يكون شخصًا حقيقيًا" حتى يتمكن من التقدم بطلب للحصول على براءات اختراع بموجب القانون الحالي.

يأتي الحكم بعد أن رفع الخبير التكنولوجي الدكتور ستيفن ثالر نزاعه الطويل الأمد مع مكتب الملكية الفكرية (IPO) إلى المحكمة العليا في البلاد بسبب رفضه محاولته إدراج الذكاء الاصطناعي الذي أنشأه كمخترع لبراءتي اختراع.

يدعي المطور ومقره الولايات المتحدة أن آلة الذكاء الاصطناعي المسماة DABUS قامت بشكل مستقل بإنشاء حاوية طعام ومنارة ضوئية، وأنه يحق له الحصول على حقوق اختراعاتها. ومع ذلك، خلص الاكتتاب العام في ديسمبر 2019 إلى أن الخبير لم يتمكن من تسجيل DABUS رسميًا باعتباره المخترع في طلبات براءات الاختراع لأنه لم يكن شخصًا.

وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف القرار في يوليو 2020 و2021. وبعد جلسة استماع في مارس رفضت لجنة مكونة من خمسة قضاة في المحكمة العليا بالإجماع قضية ثالر.

وتركز نزاع DABUS على كيفية تقديم الطلبات بموجب تشريع قانون براءات الاختراع لعام 1977، ولم يُطلب من القضاة الحكم على ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد ابتكر اختراعاته بالفعل.

وقال اللورد كيتشين، الذي اتفق معه اللوردات هودج وهامبلين وليجات وريتشاردز، إن الاكتتاب العام "كان محقًا في اتخاذ قرار بأن DABUS ليس ولم يكن مخترعًا لأي منتج أو عملية جديدة موصوفة في طلبات براءات الاختراع".

وتابع: “إنه ليس شخصًا، ناهيك عن شخص طبيعي ولم يبتكر أي اختراع ذي صلة. وبناءً على ذلك، فهو ليس ولم يكن أبدًا مخترعًا لأغراض … قانون 1977".

وقال القاضي إن الاكتتاب العام يحق له أن يقرر أن طلبات ثالر يجب أن تعتبر "مسحوبة" بموجب قواعد براءات الاختراع لأنه "فشل في تحديد هوية أي شخص أو أشخاص يعتقد أنهم مخترع أو مخترعي الاختراعات الموصوفة في الطلبات".

كما رفضت المحكمة العليا حجة ثالر بأنه يحق له التقدم بطلب للحصول على براءات اختراع لاختراعات DABUS على أساس أنه مالك الذكاء الاصطناعي.

وقال كيتشين إن DABUS كانت "آلة ليس لها شخصية قانونية" وأن الدكتور ثالر "ليس له حق مستقل في الحصول على براءة اختراع فيما يتعلق بأي تقدم تقني من هذا القبيل".

وتُمنح براءات الاختراع، التي توفر حقوقًا قانونية وقائية، للاختراعات التي يجب أن تكون جديدة ومبتكرة وقابلة للتصنيع أو الاستخدام أو عملية تقنية أو طريقة للقيام بشيء ما، وفقًا لتوجيهات الحكومة.