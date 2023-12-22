الطاقة الذرية: مفاعل نووي جديد جاهز للعمل في كوريا الشمالية

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 09:32 م

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه مع تكثيف بيونج يانج تهديداتها باستخدام الأسلحة النووية ضد الولايات المتحدة وحلفائها، يبدو أن مفاعلًا نوويًا جديدًا قد بدأ تشغيله في كوريا الشمالية.

ويقع مجمع يونجبيون على بعد حوالي مائة كيلومتر شمال بيونج يانج، وهو يضم بالفعل أول مفاعل نووي في البلاد، بقدرة خمسة ميجاوات.

ومنذ منتصف أكتوبر، لوحظ في الموقع "تدفق قوي للمياه" قادم من نظام التبريد لمفاعل الماء الخفيف (LWR) بحسب المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي.

وأضاف جروسي أن مثل هذه العملية تستغرق وقتًا، وبدون الوصول إلى المنشأة، لا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيد وضعها التشغيلي بدقة.

وحذر أنه "مثل أي مفاعل نووي آخر، يمكن لمفاعل LWR إنتاج البلوتونيوم بالوقود المستهلك، والذي يمكن فصله أثناء إعادة المعالجة، لذلك يعد هذا مصدرًا للقلق "

لم يعد من الممكن إجراء تفتيش في الموقع منذ عام ٢٠٠٩، منذ طرد مفتشيها من كوريا الشمالية في عام ٢٠٠٩، اقتصرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة التطورات النووية في البلاد من خلال صور الأقمار الصناعية.

أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الأولى في عام ٢٠٠٦. وكانت تجربتها السادسة والأخيرة حتى الآن في عام ٢٠١٧، وكانت أيضًا أقوى تجاربها.

ويثير المراقبون منذ أشهر مخاوف متزايدة بشأن الاستعداد المحتمل لإجراء تجربة نووية جديدة لكوريا الشمالية.