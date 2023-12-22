ميلان بقوته الهجومية أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يواجه به ساليرنيتانا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره ساليرنيتانا بملعب أريتشي، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل الروسونيري اللقاء بقوته الهجومية، حيث يقود الفرنسي أوليفييه جيرو الخط الأمامي، بمعاونة البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر في التشكيل الأساسي لفريق ميلان، لأول مرة منذ 10 مايو الماضي، إذ عاد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة في ركبته اليمنى، خلال مباراة إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية.

يحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي ساليرنيتانا في المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط فقط.

تشكيل ميلان لمواجهة ساليرنيتانا

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - كيير - توموري - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - ريندرز - لوفتس تشيك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.