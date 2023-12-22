نتنياهو يحلم: نحن بحاجة إلى النصر.. وحماس: أهدافكم محكوم عليها بالفشل

التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع عائلات الجنود الذين قتلوا أثناء القتال في قطاع غزة، وذلك في مقر قيادة كيريا العسكري في تل أبيب.

وأكد نتنياهو لعائلات الجنود القتلى، أن الكيان الصهيوني لن ينهي الحرب حتى تحقق جميع أهدافها، وهي النصر، حسبما أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال في بيان.

وقال "لن تكون هناك جولة ثانية. وهناك إجماع وطني يجمع الناس: نحن بحاجة إلى النصر"، وأضاف أن "هذه حرب صعبة ووحشية، وأنتم تعلمون مدى وحشيتها، سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة الجنود". من جانبه، قال الجناح العسكري لحركة حماس، إن هدف الكيان الصهيوني المتمثل في القضاء على الحركة الفلسطينية التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة "محكوم عليه بالفشل".

وفي تسجيل صوتي، اشترط أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة المحتجزين في غزة بـ"وقف العدوان" أولا.