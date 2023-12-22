ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يحلم: نحن بحاجة إلى النصر.. وحماس: أهدافكم محكوم عليها بالفشل

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع عائلات الجنود الذين قتلوا أثناء القتال في قطاع غزة، وذلك في مقر قيادة كيريا العسكري في تل أبيب.

وأكد نتنياهو لعائلات الجنود القتلى، أن الكيان الصهيوني لن ينهي الحرب حتى تحقق جميع أهدافها، وهي النصر، حسبما أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال في بيان. 

وقال "لن تكون هناك جولة ثانية. وهناك إجماع وطني يجمع الناس: نحن بحاجة إلى النصر"، وأضاف أن "هذه حرب صعبة ووحشية، وأنتم تعلمون مدى وحشيتها، سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة الجنود". من جانبه، قال الجناح العسكري لحركة حماس، إن هدف الكيان الصهيوني المتمثل في القضاء على الحركة الفلسطينية التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة "محكوم عليه بالفشل".

وفي تسجيل صوتي، اشترط أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة المحتجزين في غزة بـ"وقف العدوان" أولا.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القتال في قطاع غزة