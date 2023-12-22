20 دولة انضمت لتحالف البحر الأحمر ضد الحوثيين

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 09:32 م

أعلن المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر انضمام أكثر من عشرين دولة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بهدف الدفاع عن حركة المرور البحرية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال بات رايدر، إن المتمردين اليمنيين "يهاجمون الرخاء والرفاهية الاقتصادية للدول في جميع أنحاء العالم"، واصفًا إياهم بـ"قطاع الطرق على الطريق الدولي السريع وهو البحر الأحمر".

وأضاف أن التحالف العسكري "يجب أن يعمل كشرطي طريق، ويقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن للرد على نداءات القوارب التجارية التي تمر عبر هذا الطريق الدولي الحيوي، ومساعدتها إذا لزم الأمر" مطالبًا الحوثيين مرة أخرى بوقف هجماتهم.

وأعلنت اليونان الخميس أنها جزء من التحالف إلى جانب الدول الشريكة الأولى: فرنسا والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسيشيل.

وتهدد الموجة الأخيرة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين بطائرات بدون طيار وصواريخ بتعطيل تدفقات التجارة العالمية، مع قيام شركات الشحن الكبرى بقطع المرور عبر مضيق باب المندب، وفي مواجهة ذلك، شكلت واشنطن قوة حماية بحرية جديدة متعددة الجنسيات في بداية الأسبوع.