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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طارق الشناوي يكشف تفاصيل خلافاته مع عادل إمام

طارق الشناوي
طارق الشناوي
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أكد الناقد الكبير طارق الشناوي أن نادية الجندي كانت أكثر نجومية من نبيلة عبيد بسبب أرقامها في الشباك، مشيراً إلى أن هذه منحة إلهية، كما هو الحال مع سعاد حسني.

وقال الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: كنت كثير الحب لشمعة الفن المصري مديحة كامل وكان دمها خفيف وأراها ملكة جمال الكون لأنها أجمل وجها مؤكدا أنها لم تصبح نجمة شباك رغم جمالها وهي كانت مثقفة للغاية وقارئة جيدة.

 

وأوضح أنه على علاقة طيبة بعادل إمام رغم الخلافات بينهما في بعض اختياراته ولكنه مدرك أنه لا توجد أزمة شخصية.

 

وأضاف الشناوي : إنني أحب الزعيم لأنه منحة كونية فهو يبهرنا بأدائه ومسلسلاته ومسرحياته ونشعر ببهجة كلما ذكر اسمه مشيراً إلى أنه على تواصل مع عصام إمام شقيق عادل إمام.

 

وأكد أن محمود الخطيب رفض تجسيد دور "شحاته أبو كف"، رغم الإغراءات المالية التي تعرض لها لأنه يعرف أن الكاميرا لها قانون.

 

وقال الشناوي: أحب محمود الخطيب رغم عدم لقائي به لأنه شخص موهوب ولديه كاريزما وقناعة ولا يخطئ حتى لو تعرض للسباب أو الشتيمة.

الإعلامية ايمان أبوطالب الفن المصري بالخط العريض طارق الشناوي محمود الخطيب