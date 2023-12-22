كأس العالم للأندية.. مانشستر سيتي يتفوق على فلومينينسي بالشوط الأول

تفوق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الجوهرة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تقام النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم في المملكة العربية السعودية، ليشهد نهائي 2023 تواجد فريقين لأول مرة في تاريخهما.

تقدم السيتي بهدف مبكر عن طريق المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى منذ بداية اللقاء، بعدما تابع كرة زميله ناثان آكي التي اصطدمت بالقائم، ليكسنها شباك الفريق البرازيلي بصدره.

وجاء الهدف الثاني عن طريق نينو مدافع فلومينينسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، بعدما ارتطمت تسديدة فيل فودين لاعب مان سيتي بجسده لتغير مسارها في شباك الحارس فابيو.

انتهى الشوط الأول بتفوق كبير للسماوي بعدما استحوذ على الكرة في أغلب أوقات الـ45 دقيقة الأولى من المباراة النهائية لمونديال الأندية.

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

أما فريق فلومينينسي، بلغ المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعدما تخطى الأهلي في دور قبل النهائي بثنائية دون رد.