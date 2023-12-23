«بوليتيكو»: المنظمات الإنسانية تحث على حجب المساعدات الأمريكية لإسرائيل

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته وعدوانه المستمر على قطاع غزة جوًا وبحرًا منذ السابع من أكتوبر.



وأدى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد ما يقرب من ٢٠ ألف فلسطيني في وقت تتعالى فيه الدعوات الدولية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.



ودعت مجموعة من المنظمات الإنسانية البارزة وزير الدفاع لويد أوستن إلى وقف المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات لإسرائيل بسبب عملياتها في غزة التي سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين. بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.



وقالت المنظّمات في رسالة أرسلوها إلى رئيس "البنتاجون"، إن مساعدات واشنطن المقدمة إلى "إسرائيل" تسببت في أضرار مدنية "مذهلة".



وحثت المنظمات بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، "أوستن" على "حجب المساعدة الأمريكية، وفقًا لقانون وسياسة الولايات المتحدة، والتي من شأنها تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي" و"الامتناع عن نقل الأسلحة المتفجرة إلى إسرائيل لاستخدامها" في غزة".



الرسالة، التي حصلت صحيفة بوليتيكو عليها، أُرسلت أيضًا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي.



وقالت المنظمات إن "أوستن" فشل في الارتقاء إلى مستوى الإصلاح الشامل الذي أجراه لجهود البنتاغون لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في العمليات العسكرية الأمريكية، في إطار خطة العمل لتخفيف الأضرار المدنية والاستجابة لها.



وتأتي الرسالة في الوقت الذي اجتمع فيه أوستن والجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مع نظرائهم الإسرائيليين هذا الأسبوع في أحدث جهود إدارة بايدن للضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء في غزة.



وتقول إسرائيل إنها تحذر المدنيين قبل الضربات وتلقي باللوم على حماس للاختباء داخل المواقع المدنية مثل المدارس والمستشفيات، وتعهدت بمواصلة العمليات حتى يتم القضاء حماس.



وقد نصح أوستن القادة الإسرائيليين مؤخرًا بالبدء في الانتقال من القتال الرئيسي إلى حملة أكثر دقة واستهدافًا ضد حماس.



وقد سوت العمليات الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من شمال غزة بالأرض، وشردت أكثر من مليون شخص واستشهد ما يقرب من ٢٠ ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية في غزة.



وقال أوستن يوم الإثنين في تل أبيب، إن “حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي واجب أخلاقي وضرورة استراتيجية”، مشيرا إلى أنه طرح خلال اجتماعاته “أفكارا حول كيفية الانتقال من العمليات عالية الكثافة إلى العمليات الأقل كثافة والمزيد من العمليات الجراحية".

من ناحيتها؛ قالت المنظمات الإنسانية، إنها تقدر تعليقات أوستن، وأضافت أن تصريحاته "تبدو منفصلة عن الواقع المستمر للعمليات الإسرائيلية، التي تستمر في التسبب في مستويات مدمرة من الأذى والدمار للمدنيين وتمنع توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة - كل ذلك باستخدام الولايات المتحدة "يدعم."



وأفاد تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هناك نحو ٢٥ ألف طفل فلسطيني فقد أحد والديه أو كليهما منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.



وأوضح التقرير أن نسبة كبيرة من الأطفال تحت سن ١٨ عامًا، الذين يشكلون ٤٧٪ من سكان قطاع غزة يعانون من مشكلات تتعلق بالصحة النفسية كالاكتئاب أو الحزن أو الخوف.

