برلماني إيطالي: نتنياهو مسؤول عن "جرائم حرب في غزة"

حمل البرلماني في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض أليساندرو تزان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية "ارتكاب جرائم حرب" في قطاع غزة الفلسطيني.

وأشار زان رئيس قسم الحقوق في الحزب، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الجمعة إلى أنه "وفقًا لمنظمة أوكسفام، فإن 90% من سكان غزة معرضون لخطر الموت جوعًا بسبب الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية الذي تفرضه حكومة نتنياهو".

وقال البرلماني "إنها جريمة حرب حقيقية، فحتى الآن، قُتل 20 ألف مدني خلال شهرين فقط من القصف، منهم 8 آلاف طفل"، وإن الحرب على غزة لم تعد دفاعًا عن النفس ولا رد فعل، ولا حتى انتقامًا من حركة حماس، بل إنها إبادة منهجية.

وطالب البرلماني المعارض الحكومة الإيطالية بـ"أن تتوقف عن دعم هذه المذبحة وأن تدعو بكل قوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار"، وقال: "لا يمكننا أن نكون متواطئين" حيال ما يحدث في القطاع.