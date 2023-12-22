ياسر إبراهيم: الأهلي قدم مباراة قوية أمام أوراوا.. وتعاهدنا على الاحتفال مع الجماهير

قال ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرار ‏كبير على الفوز بالميدالية البرونزية، وأنهم تعاهدوا قبل مباراة أوراوا الياباني على الفوز ‏والاحتفال مع الجماهير في ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.‏

وأكد مدافع الأهلي أن لاعبي الفريق قدموا مباراة قوية أمام بطل اليابان ونجحوا في ‏فرض سيطرتهم على مجريات المباراة.‏

وواصل حديثه: لم يحالفنا التوفيق أمام فلومينينسي البرازيلي في مباراة نصف نهائي ‏البطولة، رغم أننا قدمنا مباراة قوية وكان هدفنا خلال تلك المباراة الوصول إلى نهائي البطولة ‏لأول مرة في تاريخ النادي، وسرعان ما أغلقنا ملف صفحة فلومينينسي وقمنا بالتحضير ‏لمواجهة أوراوا الياباني.‏

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى مجلس الإدارة على دعمه الكبير، كما وجه الشكر إلى جماهير الأهلي ‏على مساندتهم وتواجدهم في المدرجات خلال مباريات الفريق بالبطولة.‏

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي يبذلون كل ما لديهم من أجل ‏تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.