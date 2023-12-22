وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيره التركي الوضع في منطقة جنوب القوقاز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحث هاتفيًا مع نظيره التركي هاكان فيدان الوضع في جنوب القوقاز إلى جانب أجندة المحادثات المستقبلية رفيعة المستوى بين البلدين.

وذكرت الخارجية الروسية -في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية الملحة مع التركيز على الوضع الحالي في جنوب القوقاز والدور الخاص الذي تلعبه دول المنطقة في الجهود المبذولة للمساعدة في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".

وأضاف البيان "لقد تطرقا أيضًا إلى جوانب معينة من التعاون الروسي التركي، بما في ذلك الجدول الزمني للمحادثات رفيعة المستوى المرتقبة". وأشار إلى أن المكالمة الهاتفية بدأت بمبادرة من الجانب الروسي.

يُذكر أنه في 19 سبتمبر الماضي، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو قره باغ. وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

وبدورها، أكدت أنه لا توجد قوات أرمينية في قره باغ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق"، ودعت روسيا الأطراف المتصارعة إلى منع سقوط ضحايا من المدنيين والعودة إلى الحل الدبلوماسي.

وفي الـ20 من سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الآذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بالتنسيق مع فرقة حفظ السلام الروسية لتعليق عملية مكافحة الإرهاب في ناجورنو قره باغ.