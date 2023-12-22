كأس العالم للأندية.. مانشستر سيتي يتقدم بهدف مبكر في شباك فلومينينسي (فيديو)

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الجوهرة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، حيث انطلقت منافساتها يوم 12 ديسمبر وتنتهي اليوم الجمعة الموافق 22 من الشهر ذاته.

شهدت المباراة النهائية من مونديال الأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي، هدف مبكر من لاعبي السيتي.

افتتح الأرجنتيني جوليان ألفاريز التهديف مبكرًا بهدف في الدقيقة الأولى من اللقاء، بعدما تابع كرة زميله جوناثان آكي، التي اصطدمت بالقائم وارتدت إليه ليضعها بصدره في الشباك الخاوية.

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

أما فريق فلومينينسي، بلغ المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعدما تخطى الأهلي في دور قبل النهائي بثنائية دون رد.