واشنطن ترحب باستعداد اليابان لشحن صواريخ باتريوت بعد تخفيف قيود تصدير الأسلحة

رحبت الولايات المتحدة باستعداد اليابان تصدير صواريخ باتريوت الاعتراضية إليها لتجديد المخزونات الأمريكية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة إن هذا القرار من شأنه أن يساهم في أمن اليابان والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال ضمان استمرار القوات الأمريكية في الحفاظ على قدرة ردع واستجابة موثوقة، بالتعاون الوثيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وبحسب البيان، يقدّر الرئيس الأمريكي جو بايدن ويدعم بشدة الدور القيادي الذي تلعبه اليابان في عهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وأكد البيت الأبيض، في بيانه، أن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائها اليابانيين لتعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها تستعد لشحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة بعد مراجعة الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة، وذلك في أول تعديل كبير تجريه اليابان للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من عقد.

وبحسب البيان، يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه اليابان، التي تبنت منذ فترة طويلة موقفا يتعلق بمنع تصدير الأسلحة الفتاكة، إلى تعزيز قطاع الدفاع لديها في ظل أوضاع أمنية تزداد توترا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.