محافظ المنيا ورئيس مدينة سمالوط يستجيبان لـ"البوابة"

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 08:18 م

عقب نشر صحيفة "البوابة" لمقال الكاتب الصحفى جمال رشدى تحت عنوان "رسالة إلى محافظ المنيا، استجابت إدارات المحافظة ومدينة سمالوط وبدأت حملة ضخمة لرفع الإشغالات التي كانت تعيق حركة المرور بجانب مطرانية سمالوط ومستشفى الراعي الصالح

ووجه جمال رشدى الشكر والتقدير إلى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وكل العاملين بالمحافظة، وإلى الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة سمالوط ونوابه وكل العاملين بالمجلس ورجال الشرطة، على جهودهم الكبيرة في رفع جميع الإشغالات وأكوام القمامة فى حملات مكثفة، من أمام المرافق وفي جميع الشوارع، لتسيير حركة المرور، التي تخدم مصالح المواطن، وأضاف أنه يتمنى وضع خطة تؤدي إلى تقنين حركة مركبة التوكتوك التي أصبحت واقعًا مؤلمًا لشوارع وقرى ونجوع المدينة.