بقيادة رونالدو.. نجوم النصر الأجانب يقسون على الاتفاق بالدوري السعودي

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، فوزًا عريضًا على نظيره الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد رونالدو في التشكيل الأساسي للعالمي، وشارك في المباراة حتى نهايتها وسجل هدفًا وصنع آخر.

فاز النصر على الاتفاق بفضل نجومه الأجانب بقيادة صاروخ ماديرا، الذي أحرز هدفه رقم 17 خلال الموسم الجاري بالدوري السعودي، لينفرد بصدارة هدافي دوري روشن بفارق هدف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

افتتح البرازيلي أليكس تيليس الظهير الأيسر الأيسر لفريق النصر، التهديف في الدقيقة 43 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهذا الهدف.

في الشوط الثاني، أضاف الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 59 من صناعة رونالدو.

واختتم كريستيانو رونالدو الثلاثية في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص محمد الكويكيبي الفارق بهدف للاتفاق في الدقيقة 85 من صناعة فينالدوم.

بتلك النتيجة، وصل النصر إلى 40 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، خلف الهلال المتصدر بـ50 نقطة، وللأول مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن.