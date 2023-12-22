فريق سيدات يد الزمالك يفوز على الطيران 29 - 23

فاز الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 29 - 23 ، في إطار المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

قدم فريق الزمالك أداءاً جيداً في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأبيض بنتيجة 12 - 9، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ويحسم اللقاء بنتيجة 29 - 23.

ومن المقرر أن يواجه "يد الزمالك" نظيره الشمس، في الثالثة عصر غد السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني للبطولة.

يقود الفريق يد الزمالك "سيدات" كل من: أمجد عويس مديراً فنياً، ورضا حسين مدرباً عاماً، ومحمد السباعي مخططاً للأحمال، ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى، وأمال شعبان إدارياً.