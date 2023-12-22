السيسي يشيد بعمق العلاقات التي تجمع مصر والعراق

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكداً تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال الكريم، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي سياق Nخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل، وخاصة مشروع جرجوب التنموي، الذي يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة، والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر، حيث عرض وزير النقل مكونات هذا المشروع التنموي الضخم، الذي يستهدف استغلال مميزات المنطقة في إطار شامل، يتضمن تطوير الميناء، والتنمية العمرانية والصناعية للمناطق المحيطة به، والاستفادة من المشروع لإنشاء منطقة لتوليد الطاقة المتجددة، فضلاً عن استغلال الواجهة البحرية للمشروع كمقصد سياحي، وذلك بهدف تنمية الصناعات الحديثة وتطوير الأوضاع الاقتصادية لسكان المنطقة ولإقليم مطروح بالكامل، من خلال إنشاء منطقة مصانع ومركز للأعمال، وأحياء سكنية وخدمية جديدة، فضلاً عن فنادق ومنتجعات سياحية.

