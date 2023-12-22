وزير الشباب يشهد اللقاء الختامي للمراكز الرياضية للفتيات تحت شعار "ألف بنت.. ألف حلم"

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللقاء الختامي للمراكز الرياضية للفتيات في خماسيات كرة القدم تحت شعار "ألف بنت.. ألف حلم"، بين فتيات محافظتي القاهرة والاسكندرية، بالملعب الخماسي بنادي النادي بالسادس من أكتوبر.



أشاد الدكتور أشرف صبحي بأهداف مشروع "ألف بنت ألف حلم"، والذي يهتم بنشر الممارسة الرياضية بين الفتيات من خلال تعليمهم لمهارات كرة القدم بالاضافة الى نشر روح التسامح فيما بينهم من خلال كرة القدم وتدريبهم على العديد من المهارات الاخري، والذي يأتي انطلاقاً من رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وبناء قدرات الشباب.

بالاضافة الى الكشف عن الموهوبين رياضيا والاستفادة منهم في تدعيم صفوف المنتخبات المختلفة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية

اقيم اللقاء الختامي بين فريق محافظة القاهرة وفريق محافظة الاسكندرية، والذي انتهي بفوز فتيات محافظة القاهرة بالمباراة بهدف دون رد.

وجائت المراكز الثلاث الاولي كالتالي: فتيات القاهرة في المركز الاول، فتيات الاسكندرية في المركز الثاني، فتيات البحر الاحمر في المركز الثالث.