إغلاق مطار غربي إندونيسيا إثر الرماد البركانى المنبعث من جبل مارابى

أغلقت السلطات الإندونيسية مطار مينانجكاباو الدولي، بجزيرة سومطرة غربي البلاد، بسبب الرماد البركاني المنبعث من جبل مارابي الذي غطى المجتمعات المجاورة، اليوم الجمعة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رئيس هيئة المطارات، ميجي حلميادي، قوله إنه تم إلغاء رحلتين طيران دوليتين من كوالالمبور، كما تم إلغاء 13 رحلة داخلية، لافتًا إلى أنه ستظل حالة الإغلاق سارية المفعول حتى الساعة العاشرة مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد)، وقد تمتد بحسب الظروف.

وكان جبل مارابي قد أطلق أعمدة سميكة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 3 كيلومترات، أدت إلى مقتل 23 متسلقًا وإصابة آخرين حيث واجهوا ثورانًا مفاجئًا في وقت سابق.

ويقع الجبل البركاني، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 2900 متر في منطقة أجام بمقاطعة سومطرة الغربية على بعد حوالي 113 كيلومترًا شمال مطار مينانجكاباو الدولي في مدينة بادانج، عاصمة المقاطعة، كما يشتهر بالانفجارات المفاجئة التي يصعب التنبؤ بها.