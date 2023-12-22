نهائي كأس العالم للأندية.. فلومينينسي أمام مانشستر سيتي بتشكيل مواجهة الأهلي

أعلن فرناندو دينيز، المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، منافسات كأس العالم للأندية 2023، حيث يحتضن ملعب الجوهرة، المباراة النهائية بين فلومينينسي ومانشستر سيتي، والتي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ دينيز، نهائي مونديال الأندية، بنفس التشكيل الذي واجه به الأهلي في الدور نصف النهائي، إذ يتواجد المخضرم مارسيلو أساسيًا بجانب فيليبي ميلو، وكينو لاعب بيراميدز السابق.

بلغ فريق فلومينينسي المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعدما تخطى الأهلي في دور قبل النهائي بثنائية دون رد.

أما مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

تشكيل فلومينينسي لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل جزافييه - نينو - فيليبي ميلو - مارسيلو

خط الوسط: أندريه - ماتيوس مارتينيلي - جانسو

وفي الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو - كينو.