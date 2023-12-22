نهائي كأس العالم للأندية.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة فلومينينسي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فلومينينسي البرازيلي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف ملعب الجوهرة، المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي، والتي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود هجوم السيتي، الأرحنتيني جوليان ألفاريز، رفقة جاك جريليش، فيل فودين، وبرناردو سيلفا، في ظل غياب الهداف النرويجي إيرلينج هالاند.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

أما فريق فلومينينسي، بلغ المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعدما تخطى الأهلي في دور قبل النهائي بثنائية دون رد.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة فلومينينسي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - جون ستونز - ناثان آكي

خط الوسط: ريكو لويس - رودري - فيل فودين

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - جاك جريليش.