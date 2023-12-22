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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جمال العدل: كريم عبد العزيز وأحمد عز نجوم الشباك فى السينما حالياً

جمال العدل
جمال العدل
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أكد المنتج جمال العدل أن الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز هم نجوم الشباك حالياً بالنسبة لصناعة السينما.

وتابع العدل فى تصريحات لبرنامج "كل يوم" أن كريم عبد العزيز الأفضل بكل الأرقام التى يحققها ونسبة المشاهدات والجماهيرية التى يتمتع بها، ومواصلته على النجاح لسنوات طويلة.

وأضاف أثناء لعبة الإختيارات فى البرنامج "أحمد عز حالياً أفضل من السقا وعمرو يوسف، ولو من ٥ سنين كان هيبقى السقا أفضل، لكن عمرو يوسف لسه قدامه شويه عشان يبقى زيهم".

وإختتم "على مستوى الإخراج كل مخرج وليه طعمه، ومحمد سامى بيعمل حاجات ميعملهاش عمرو سلامة ولا ماندو العدل، لكن لو هختار فى الآخر مخرج واحد بس يبقى ماندو العدل طبعاً".

يذكر أن المنتج جمال العدل كان قد أعلن من قبل أنه سيقوم بالانتاج الدرامى بمسلسلات ١٥ حلقة فقط، ولن يقدم فكرة المسلسلات ال٣٠ حلقة مره أخرى.

جمال العدل ماندو العدل محمد سامي أحمد عز كريم عبد العزيز أحمد السقا