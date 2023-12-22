ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإثنين المقبل.. الرئيس الجزائري يلقي خطابا أمام البرلمان يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الاثنين المقبل، خطابا موجها للأمة الجزائرية أمام غرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يتناول الرئيس الجزائري في هذا الخطاب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكذلك السياسة الخارجية دون إغفال تحديد آفاق السنة القادمة.

واستدعى الرئيس الجزائري غرفتي البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية، وفقا للقرار الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية.

ويمنح الدستور الجزائري الرئيس صلاحية استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع وفقا للقانون الذي يحدد تنظيم الغرفة الأولى والثانية من المؤسسة التشريعية وعملهما، وكذلك العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري خطابا موجها للأمة الجزائرية البرلمان