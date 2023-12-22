الإثنين المقبل.. الرئيس الجزائري يلقي خطابا أمام البرلمان يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية

يلقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الاثنين المقبل، خطابا موجها للأمة الجزائرية أمام غرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يتناول الرئيس الجزائري في هذا الخطاب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكذلك السياسة الخارجية دون إغفال تحديد آفاق السنة القادمة.

واستدعى الرئيس الجزائري غرفتي البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية، وفقا للقرار الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية.

ويمنح الدستور الجزائري الرئيس صلاحية استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع وفقا للقانون الذي يحدد تنظيم الغرفة الأولى والثانية من المؤسسة التشريعية وعملهما، وكذلك العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.