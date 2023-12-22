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السبت 23 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفيرة فلسطين بأيرلندا: موقف دبلن بشأن قضيتنا ثابت منذ بدء العدوان على غزة

سفيرة فلسطين لدى
سفيرة فلسطين لدى أيرلندا
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قالت الدكتورة جيلان وهبة، سفيرة فلسطين لدى أيرلندا، إن موقف أيرلندا يمثل انعكاسا للعلاقات القوية بين الشعبين الفلسطيني والأيرلندي.

وأضافت خلال لقاء على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تعاني عزلة دولية في ظل تصويتها ضد وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضحت أن قطاع غزة ما زال تحت العدوان الإسرائيلي الذي لم يدع أي منطقة آمنة دون قصف، مؤكدة أن أيرلندا منذ اللحظات الأولى للعدوان دعت وما زالت تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وأشارت وهبة إلى أن الموقف الأيرلندي بشأن القضية الفلسطينية ثابت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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