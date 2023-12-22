وزير الرياضة : الأهلي يواصل تألقه المونديالي تأكيدًا لريادة الكرة المصرية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة النادي الاهلي وجهازه الفنى والإداري وجميع اللاعبين والجماهير النادي بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية بفوز النادي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ مشاركات الأهلي بمونديال الأندية، بالمملكة العربية السعودية.

وقدم وزير الرياضة التهنئة إلى بعثة النادي الأهلى على الفوز الذى حققه اليوم ضد الفريق الياباني اوراوا ريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية تعبر عن قدرات وإمكانات كرة القدم المصرية وتفوقها من خلال النادى الأهلى الذى يمثل مصر بمونديال الأندية.



وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية للكرة المصرية والرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.





كما أضاف الدكتور أشرف صبحي، أن فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، هو إنجاز كبير ومستحق، ويمثل دعم وحافز للمنتخب ،وبخاصة لاعبيه المنضمين للمنتخب، استعداداً لمنافسات أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بكأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية.

سجل رباعية المارد الأحمر كلا من ياسر إبراهيم في الدقيقة 18 وبيرسي تاو في الدقيقة 25، ويوشيو كويزومي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 60 وعلى معلول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما سجل هدفي الفريق الياباني اللاعب خوسيه كانتي في الدقيقة 44 والكسندر سكولز في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح ملك البرونز في مونديال الأندية كاكثر الأندية تتويجا وحصولا على المركز الثالث.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول

خط الوسط : أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم :حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.