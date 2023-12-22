النائبة ندى ثابت: استكمال الحوار الوطني يثري الحياة السياسية

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لعودة جلسات الحوار الوطنى لطاولة المناقشات، مؤكدة أن القيادة السياسية الحكيمة حريصة على تعزيز المناخ الديمقراطي، وتوحيد كافة الأحزاب والقوى السياسية والوطنية، للنهوض بالوطن نحو الجمهورية الجديدة التي تتسع لجموع أبناء الشعب المصري العظيم.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن عودة الحوار الوطني يثري الحياة السياسية، ويشرك جميع المصريين في تحقيق التنمية الشاملة، موضحة أهميته في هذا التوقيت، الذي يشهد فيه العالم أجمع تحديات وأزمات متعددة ومتسارعة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحترم التنوع والاختلاف الذي لا يخرج عن إطار الدستور، وتتقبل كافة الأراء والمقترحات التي تجعل الحياة السياسية مفعمة بالحيوية والتنوع.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "استكمال جلسات الحوار الوطني يؤكد أن مصر تتسع للجميع، ويدعم التعددية السياسية".