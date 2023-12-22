تفاصيل اجتماع ممدوح عيد مع لاعبي بيراميدز بالإمارات قبل انطلاق السوبر المصري

عقد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبيل انطلاق مرانهم الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري للأبطال بالإمارات، ومواجهة فريق فيوتشر في الدور نصف النهائي.

وقال رئيس بيراميدز خلال حديثه مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، إن الفريق فقد تركيزه ومستواه المعروف خلال آخر مباراتين له في الدوري ودور المجموعات من دوري الأبطال، بسبب بعض الأخطاء الذاتية التي لا يمكن السكوت عليها ويجب علاجها فورا.

أضاف عيد أنه يثق كثيرا في أن الفريق لم يواجه خصما أفضل منه، وجميع المباريات التي خاضها بيراميدز كان بإمكانه الفوز بها، لأنه الأفضل ويمتلك المجموعة الأفضل، ولكن كان دائما الفريق هو من يفرط في الفوز ولن يرضى بمثل هذه الأخطاء مستقبلا ولابد وعلى الفور من العودة لمسيرة الانتصارات مرة أخرى في جميع البطولات.

رئيس بيراميدز قال للاعبين إن لهم بالفعل أهمية كبيرة بالنسبة لنادي بيراميدز، ولكن يبقى النادي أكبر وأهم من أي لاعب، ومن يشعر بأنه أكبر من الفريق فلن يكون له مكان داخل النادي.

وشدد رئيس بيراميدز على أنه يجب أن يظهر الوجه الحقيقي للفريق خلال مباريات كأس السوبر للأبطال، ولابد من الفوز في اللقاء الأول المهم للغاية أمام فيوتشر لأنه سيحدد مسار الفريق في البطولة أيا كان الفريق الذي سنواجهه في النهائي، وشدد أنه لن يقبل بغير الفوز والعودة بالكأس.