عضو التحالف الوطني: استطعنا تلبية احتياجات الأهالي في الأماكن النائية

قال الدكتور محمد مشهور عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني ضم مجموعة كبيرة من المؤسسات، تحت مظلة واحدة، وكل مؤسسات العمل الأهلي تقوم بدور مؤثر وفعال، من أجل مساعدة الأهالي، في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مصر، وكل مؤسسة حسب مشاركتها.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من خلال وُجود العمل التنموي على الأرض، استطاع رصد احتياجات الأهالي، في الأماكن البعيدة صعب الوصول إليها، وتجميع كافة التفاصيل عنهم، واحتياجهم من المساعدات أو التنمية المستدامة.

وتابع أن للدولة دوراً كبيراً جدًا، وتوفر الحاجات الأساسية، من الطرق والمنشآت الكبيرة والمؤسسات والمدارس، والقيام بمبادرات كثيرة، مثل مبادرة «كتف في كتف»، وغيرها من المبادرات والقوافل، التي تجوب مختلف محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات السكان في المناطق النائية، ومعرفة ما يحتاجونه.