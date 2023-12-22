"سي إن بي سي": سيارات تسلا الأكثر تعرضًا للحوادث في الولايات المتحدة

ذكرت دراسة جديدة أن سائقي سيارات تسلا (Tesla) هم الأكثر تعرضًا للحوادث في الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل بيانات خاصة بـ30علامة تجارية للمركبات.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها شركة LendingTree، فإن سائقي الشركة التي يديرها الملياردير إيلون ماسك يتعرضون لحوادث أكثر من سائقي أي شاحنة أخرى - حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وبلغ متوسط الحوادث لدى كل ألف سائق لسيارة تسلا حوالي 23.53 حادثة، فيما بلغ المتوسط لدى رام (Ram) مستويات 22.7 حادثة، ومستويات 20.9 حادثة بالنسبة لسيارات سوبارو (Subaru).

وبحسب "سي إن بي سي"، الدراسة السابقة ليست سببية، فهي لم تحلل الأسباب وراء تلك الحوادث، لكنها تتزامن مع أنباء حول أن تسلا استدعت أكثر من مليوني سيارة بسبب مشكلات ذات صلة بالسلامة ومرتبطة بنظام القيادة الآلي الخاص بمركباتها، ويؤثر القرار تقريبًا على جميع السيارات التي باعتها تسلا في أمريكا.

ويعتمد بعض الأشخاص بكثافة على تلك الميزة، وأطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا قبل عام بعد وقوع أكثر من 10 حوادث أثناء استخدام نظام القيادة الآلي الخاص بتسلا.