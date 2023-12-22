كأس العالم للأندية.. سكولز يسجل هدف التعادل لفريق أوراوا في مرمى الأهلي

سجل اللاعب الكسندر سكولز هدف التعادل لفريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في مرمى الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية.

جاء هدف جونس من ضربة جزاء في الدقيقة 53 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على محمد هاني.

وسجل ثنائية المارد الأحمر في الشوط الأول كلا من ياسر إبراهيم في الدقيقة 18 وبيرسي تاو في الدقيقة 25، بينما سجل هدف الفريق الياباني اللاعب خوسيه كانتي في الدقيقة 44.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول

خط الوسط : أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم :حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.