ماليزيا تأمرشركة شحن إسرائيلية بالمغادرة ونقل حاوياتها العالقة

وجهت وزارة النقل الماليزية أمرًا لشركة الشحن الإسرائيلية (زيم) بمغادرة موانئ ماليزيا ونقل 4 آلاف حاوية عالقة حاليا، في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك بعد مراسم توقيع اتفاقية الإيجار بين شركة خدمات النقل الجماعي السريع (إم أر تي / MRT) ومفوض الأراضي والممتلكات الفيدرالي ببوتراجايا أمس الخميس.

وقال وزير النقل الماليزي أنطوني لوك سيو فوك - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - إن الأمر جاء عقب قرار الحكومة الماليزية بفرض الحظر الفوري لدخول السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي موانئ ماليزيا.

وأضاف "أن الحاويات المعنية يتم التعامل معها بواسطة شركة (زيم)، ولذلك، عندما نتخذ القرار (منع السفن الإسرائيلية من الرسو في موانئ ماليزيا)، فعلى الشركة أن تتصل بشركات شحن أخرى لنقل حاوياتها إلى

وجهاتها التالية في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن الحكومة تمنح الشركة القليل من الوقت لإدارة جميع الحاويات العالقة لأنها تتضمن وجهات مختلفة.