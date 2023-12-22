موجة برد شديدة تضرب كوريا الجنوبية وعرقلة حركة المرور والحياة اليومية

بلغت أقوى موجة برد هذا الموسم في كوريا الجنوبية ذروتها صباح اليوم الجمعة، وتسببت في انخفاض درجات الحرارة الدنيا صباحا إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض مناطق إقليم جانجوون، ما تسبب في تعطيل حركة المرور والحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد وتساقطت ثلوج كثيفة على جزيرة جيجو الجنوبية المنتجعية والساحل الغربي.

ووفقا لوكالة "يونهاب: الكورية الجنوبية، انخفضت درجات الحرارة إلى 14.7 درجة تحت الصفر في سول وسجلت العديد من المناطق الأخرى درجات حرارة أدنى بكثير، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA).

وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 200 حالة تجمد وتحطم لعدادات المياه في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 90 حالة في سول، وفقًا للمقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة، كما تم الإبلاغ عن ست حالات تجمد أنابيب المياه في سول وإقليم جيونججي المحيط بها، وفي إقليم جولا وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي، انهارت 13 سقيفة ماشية وصوبة زراعية بسبب الثلوج الكثيفة.

كما أثر تساقط الثلوج الكثيفة على تشغيل 46 سفينة ركاب على 38 طريقًا، وعطل الدخول إلى 91 مسارًا للسير في ست حدائق وطنية، وتسبب في العديد من حوادث المرور على الطرق المغطاة بالثلوج، وحوصرت السيارات ووقعت بعض الإصابات.