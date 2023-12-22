حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه وتطور الأمر إلي مشاجرة، وقام المتهم بطعن الضحية طعنة نافذة بسلاح أبيض وتوفي علي اثرها.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع والده، وإتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ) بالتعدى على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.