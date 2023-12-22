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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. بيرسي تاو يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى أوراوا

الأهلي
الأهلي
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أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في مرمى أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع  على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في كأس العالم للأندية بالسعودية. 

وجاء هدف بيرسي تاو في الدقيقة 25 بعدما تقدم ياسر إبراهيم بالهدف الأول  في الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية من محمد هاني نصدي لها حارس أوراوا وارتدت الي ياسر إبراهيم الذي اسكنها الشباك. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي 

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول 

خط الوسط : أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور 

خط الهجوم :حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا 

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة  اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

الأهلي وأوراوا الياباني كأس العالم للأندية 2023 ياسر إبراهيم