نقل 20 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا إلى المستشفيات المصرية من معبر رفح

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الجمعة، 20 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة، وذلك للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من المحافظات المصرية.

وقال مصدر طبي مسئول، إن المعبر استقبل 11 جريحًا فلسطينيًا و9 مرافقين، حيث تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج إلى مستشفيات العريش العام وبئر العبد التخصصي في شمال سيناء وأبو خليفة في الإسماعيلية والمجمع الطبي في السويس والمستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش البحري لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن إصابات الجرحي الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح وكسور وإصابات بالرأس وتم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة إلى معبر رفح البري بشمال سيناء عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية، موضحا أنه وصل عدد الجرحى والمصابين الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 850 جريحًا ومصابًا و724 مرافقًا لهم.