جامعة المنيا تعلن توفير فرع متنقل لخدمات البنك الأهلي المصرفية

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه تحسيناً لجودة الخدمات المصرفية والبنكية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب واتاحتها على نطاق أوسع وأكثر مرونة حفاظاً على وقتهم وسلامتهم، فقد تم توفير فرع لحافلة متنقلة ومميكن للبنك الأهلي المصري اعتباراً من الأحد القادم ولمدة شهراً قابلاً للتجديد أمام مبني تكنولوجيا المعلومات يومياً وفي مواعيد العمل الرسمية، لحين الانتهاء من تأسيس وتجهيز فرع البنك الثابت داخل الحرم الجامعي بنفس المبني.

وثمن د. فرحات مجهودات البنك الأهلي وإتاحته لهذا النموذج من فروعه داخل الحرم الجامعي، بما يخدم ملف التحول الرقمي بها، ويفي باحتياجات منتسبيها، مشيراً بأن الفرع المتنقل سوف يضم ماكينة ATM ومنفذين لخدمة العملاء.